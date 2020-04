les mots sont les plus belles choses qui soient...

A vous de savoir si on doit ou pas y croire Allison Dubois : Nos proches ne meurent jamais Allison Dubois, célébre médium américaine, dont sa vie a inspirée la série "médium", nous fais partager dans ce livre une partie de sa vie, de ses expériences et de la façon dont elle vit son DON. Elle nous parle de sa première "apparition", de la manière dont celle-ci se présente à elle et de ce qu'elle fait pour que sa perception paraphychique aide le plus grand nombre, notament par le biais d'enquêtes auquelles elle participe parfois afin d'aider la police à retrouver une personne disparue ou un criminel. Je suis depuis le début la série médium et a toujours étais convaincu de la véracité de son "hypersensibilité". De plus ce monde m'a toujous attiré, je dirais même happé. Alors oui certains dirons que je suis folle ou que eux ne peuvent y croire mais moi je suis persuadé de certaines choses car j'ai moi même quelques expériences "étranges" qui m'arrive de faire dans mon quotidien. (Non je suis pas une dingue qui écoute de la musique vaudou à la lumière d'une bougie et qui parle à des soi-disant esprits que je peux éloigner avec de l'encens tout ceci ne sont que des balivernes je vous l'assure ! ) Convaincu ou non d'un monde après la mort je ne peux que vous conseiller ce livre car peut importe à quel camp on appartient on a tous perdu un être cher dans notre vie et ce livre nous permet de faire notre deuil plus rapidement et d'être quelque part rassuré que nos proches soient heureux maintenant qu'ils nous ont quitté.

Je suis sincèrement désolé je prends beaucoup de retard dans mes billets plus de quinze à l"heure actuelle mais la vie fait que parfois d'autres choses passent au premier plan et en ce moment je dois dire que je n'ai pas assez du premier plan pour tout mener à bien. Mais je l'espère avec les vacances qui approchent pouvoir très bientôt vous faire partager mes nombreux coups de coeur et mes coups de moins bien. Un gros bisous ensoleillé du sud à vous tous et toutes !

le temps me manques Je reviens bientôt avec les avis de mes lectures de ce mois - Wicca - Crescendo - Bal de givre à New-york - Mortels petits secrets - Délirium - Hantise J'ai du pain sur la planche mais ces derniers temps, je ne peux être sur mon ordi alors un peu de patience je serais bientôt de retour !

Quand l'amour est au dessus de toutes les lois de l'univers



Hush hush :Becca Fitzpatrick



Nora une jeune fille aussi banale qu'une autre n'a jamais était intéressé par les garçons, elle ne s'en ai jamais inquièté. Son amie Vee par contre s'en soucis mais un jour un garçon très "surprenant" fait son apparition : Patch. Malgrè elle Nora se sent irrémédiablement attiré par lui, elle le trouve agaçant et ne comprend pas son attitude envers elle, de plus elle a l'impression qu'il lit en elle comme dans un livre ouvert. La psy de l'école est tout aussi étrange, elle remplace au pied levé celui qui la suit depuis plusieurs mois, depuis la mort tragique de son père. Malgré ses soupçons Nora ne fait pas attention aux dangers qui la guette mais c'est sans compter sur le pouvoir de l'amour.



Mon avis sur ce bouquin est tout simplement que j'ai adoré, je me suis plongé dans cet univers sans pouvoir m'arrêter. Une écriture sommes toute réussie. Il démarre doucement et fini sur les chapeau de roue tout de suite le jeune Patch (qui entre nous n'est pas son vrai nom) est très attachant malgré son attitude très déroutante parfois et on peut le dire, horripilante mais derrière tout cela se cache un réalité toute autre et on comprend alors le pourquoi de son comportement et il en devient d'autant plus touchant.



J'attends avec impatience le tome 2 qui sortira sous le titre de "crescendo" en librairie dès le premier mars de cette année.

Courrez vous le procurer si ce n'est pas déjà fait mais pour le trouver en vente cela est très difficile car ce bouquin a bénéficié d'un très bon bouche à oreille et les éditeurs n'avait pas paré à cette éventualité et donc la rupture de stock n'a pu être évitée. Bonne lecture.



ps : On peut noter que la couverture de ce roman est tout simplement très belle.



"La nature ne doit pas gagner la partie, mais ne peut pas la perdre" Sur la terre comme au ciel : Caroline bossant







Tout d'abord tous mes voeux pour cette nouvelle année, pleins de bonne choses, de bonnes lectures, de l'amour, de la joie et surtout la santé !



Pour débuter cette année, je suis tombé sur un des meilleurs livres que j'ai lu ces 4 dernières années. J'ai découvert ce roman en cherchant des lectures sur les anges, j'ai lu les avis et je me suis dis il à l'air vraiment super ce roman. En plus il s'agit d'une nouvelle maison d'édition qui lance de nouveaux auteurs d'où le nom "édition nouveaux auteurs" ^^



L'histoire ce déroule à New york de nos jours. Marie une jeune femme d'une trentaine d'années, vie une petite vie tranquille dans un modeste appartement. Elle travail à l'hôpital en tant qu'ophtalmologue. Un jour en allant chez son épicier qui n'est autre qu'un ami, le seul en vérité,(pour le moment du moins) un sdf l'appel et lui dit "vous avez perdu quelque chose". La situation est un peu étrange surtout que l'objet en question est un très vieux livre et ne lui appartient pas. Après une "discussion" hors du commun elle se saisit du livre et continue sa route. Arriver chez son épicier elle lui demande si il connait ce nouvel sdf près de l'église, Thang ne voit pas de qui elle parle l'échange sur l'événement assez étrange pour Marie s'arrête là.

En rentrant chez elle, Marie, après avoir nourrit son chat Balthazar, décide d'ouvrir ce mystérieux ouvrage. Et là plongée dans sa lecture la jeune femme sors de sa torpeur et se retrouve terrifiée. Un homme est penchée sur elle, cet homme habillé de noir, sombre comme la nuit se prénomme Gabriel. Il est là pour la guider et lui délivrer un message et ce message va changer sa vie au plus profond.

Malheureusement tout ne va pas se dérouler tel que la prophétie la délivrée, l'amour va se mêler à tout ça et le démoniaque Azaël ne va pas rendre la tâche plus aisée. Un meurtre étrange masqué en attentat par la police et le FBI va mêler puis lier des inspecteurs plutôt choqués par certaines révélations au destin de Marie.

La mort est inévitable autour d'elle mais Marie va trouver la force de vaincre et permettre à des hommes de se rendre indispensable à la survie de l'humanité.



Voilà pour le résumé. Mon Dieux quel livre magnifique je ne regrette qu'une chose, avoir dû le refermer. L'auteur écrit avec poésie et les mots touchent au plus profond de notre être.

Au début le prologue nous plonge dans une France très lointaine en 666 AP.J-C à Albi. Rien que ce prologue ressemble à un poème. Il s'en dégage une grâce et un ressenti très doux et très touchant.

A chaque début de chapitre l'auteur nous offre une citation de textes bibliques et ils sont très bien choisies pour aborder le thème de ce dit chapitre. Les références sont très bonnes et l'auteur nous en apprend un peu plus en nous faisant passer un moment très très agréable.

Rien de négatif à dire sur ce roman, juste la fin où l'on s'attend à en "entendre" encore plus mais celle-ci ne laisse pas de goût amer contrairement à certains livres qui laisse un goût d'inachevé.



Je ne peux que vous le conseiller, il ne s'agit pas d'amour d'ado, de préoccupations d'ado rien de tout cela, une belle histoire d'amour très touchante qui parfois fait monter la larme à l'oeil. Un livre pour les adultes qui aime le genre fantastique mais avec pour héroïne une femme et non plus une ado. Une lutte du bien et du mal certes mais loin des clichés typiques de cette dernière.

En ce moment je suis passionnée par les romans abordant les thèmes des anges, de la lutte du bien et du mal mais sans tomber dans le type "religion", pour le moment cette lecture est la meilleure que j'ai pu lire, un vrai et très gros coup de coeur que j'aimerais vous faire partager.

Pour ne rien gâcher je trouve la couverture magnifique !

Bonne lecture !





Films 2010 La fin de l'année étant plus que proche, les bilans ce succèdent. Pour ma part je vais faire le bilan des films qui m'ont plu ou pas du tout cette année.



Côté dessin animés cette année nous en avons eu plus que pour notre dose. La saga toy story est pour moi un doux souvenir et cette année elle s'est agrandi avec le troisième volet. Certes moins drôle que les deux autres mais j'aime cet univers où les jouets prennent vie et son fidèle à leur propriétaire. Ils vivent des aventures incroyables et finissent toujours par avoir le meilleur.



Il y à eu aussi La voyage extraordinaire de Samy. Un voyage touchant, plein d'humour et de tendresse avec une pointe de moralité sur ce que font les humains de la planète et de ses habitants sans être toutefois trop moralisateur. Une petite tortue qui croient que la vie peut apporter plus que ce que l'on en fait et se lance dans ce périple pour retrouver sa petite copine. Trop mignon, et très touchant une aventure qui mérite que l'on s'attarde le temps de une heure et demi dessus.







Côté films plus de 10 sorties par mois alors autant vous dire que je n'ai pas pu tout voiret que tout ne m'a pas forcement tenté non plus.



Sex and the city 2, autant j'adore la série et le premier film mais celui-ci est juste bien. Un peu déçu sur le contenu, il leur arrive toujours des frasques et cela est hilarant mais pour le coup là le côté humoristique n'était pas au rendez vous du moins beaucoup moins. A voir si vous aimez suivre les aventures de Carry et ses amies mais ne vous attendez pas à rire pendant deux heures.



Des dieux et des hommes, film très touchant. Il montre que dans certains pays vivre ensemble en ayant des religions et points de vues différent n'est pas toujours possible. Des religieux qui jusqu'au bout se batte envers et contre tous pour sauvegarder leur religion mais aussi leur humanité. Tiré d'une histoire, se film nous fait la démonstration de ce que nous pensions aujourd'hui dépassé la guerre des religions et la non-acceptation des autres différent de nous.



Phénomènes paranormaux. Une tête d'affiche tenue par une très bonne actrice qui joue à merveille le rôle de Abigail Tyler. Ce film est très troublant et pas pour rien car il s'agit d'une histoire vraie là encore. Pourquoi les gens disparaissent ? pourquoi ont ils l'impression de tous être "fou" ? C'est ce que va tenter d'expliquer cette psychologue. A vous de voir y croire ou non ? !



Karaté kid, contente de voir le remake d'un film qui a marqué ma génération et qui m'a également marqué et bercé mon enfance. Alors bien sur le fils de Will Smith n'a pas tout appris pour le film mais je trouve que l'histoire est quand même grossière dans un sens. Un jeune américain de 12 ans qui n'a jamais pratiqué d'arts martiaux de sa vie gagne "le combat du siècle" face à des jeunes chinois qui pratique le kung fu depuis leur plus trendre enfance. Ah les américains ils se croient vraiment meilleurs que tous. De plus le point négatif pas de sous titre car beaucoup de passage sont en chinois (normal ! ) mais je n'ai pas étudié le mandarin et j'avoue que même si de par la mise en scène on peut parfois comprendre le principal, cela reste flou. Mais j'adore Jackie Chan, son jeu d'acteur et ses chorégraphies, il faut savoir qu'il fait tou lui même sans filet ni trucages, ni doublure et qu'il invente lui même les cascades et les combats. Donc bien pour le jeu d'acteur,Jaden Smith est un vrai prodige autant au niveau scénique qu'au niveau sportif, pour l'histoire mais moins pour les courtes durées qui mène ce jeune ado en parfait maître des arts martiaux.







Voilà un petit bilan sur les films qui m'ont le plus marqués j'en ai oubliés pleins c'est certain mais en même temps je n'écris pas une revue cinématographique ^^



Faites moi part de vos coups de coeur ou coup de gueule de cette année vous aussi.





Joyeuses fêtes !

Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année.

Que l'amour et la santé soient avec vous en 2011.



"Ange d'eau ne me laisse pas tomber"

Le baiser de l'ange tome 1 : L'accident : Elizabeth Chandler

Ivy, une ado américaine classique, voit sa vie changer. Sa mère se voit épouser l'homme qu'elle fréquente depuis un certain temps. Leur vie va alors prendre une toute nouvelle tournure. Nouveau lycée, nouvelles amies, Beth et Suzanne voici sa nouvelle vie. Beth est une jeune fille très poétique qui adore écrire, des essais, des poèmes tous les mots passent sous sa plume. Suzanne elle est une cheerleader et comme toutes les autres est plus intéressée par les garçons et les fringues que par les études. Par la force des choses (et l'aide de Suzanne) Ivy, se retrouve à fréquentée un jeune homme, Tristan. Leur première rencontre, la vraie, se situe au mariage de la mère d'Ivy, Maggie. Où malheureusement pour le jeune homme il laissera une impression plutôt mitigée. Au fil du temps, les deux ados se retrouvent au bord de la piscine, car Tristan est le meilleur nageur de son équipe de natation et Ivy ne sait pas nager. Tristan l'apprend lors d'un cours de théâtre de la jeune fille où il lui "sauve" la vie. Mais Ivy à une passion dévorante, une passion pour les anges et y croit très fortement. Tristan lui n'y pas croit une seconde mais au moment où il lui demande de croire en lui comme elle croit à ses anges le destin le rattrape et il n'a pas la temps de lui faire croire dur comme fer qu'il l'aime.Lorsqu'elle doit y croire, en ses anges, elle n'y croit plus mais Tristan garde espoir et fera tout pour qu' Ivy y croit à nouveau...

Difficile de résumer ce premier tome car il y a beaucoup de faits, et de noms. Au début, il y a beaucoup d'explication sur la vie d'Ivy, sur sa passion, sur ses sentiments, ses parents, ses amis et le fils de son beau-père. L'histoire, le projet du livre, lui n'apparaît qu'à la fin dans les 60 dernières pages. Il n'est pas ennuyeux et ne traîne pas en longueur loin de là, les tournures de phrases et les mots nous enchantent quelque peu. Mais au moment où le point de vue change de personnage, là l'histoire prend une tournure assez lente, mais heureusement cela arrive à la fin, vraiment toute fin et fini très bien. Car au dernier passage une nouvelle aventure peut commencer... En finissant ce livre, je suis ni super enjoué, ni déçue, un passage me gêne un peu, celui de la fin où Tristan prend la "parole" mais cela se termine assez vite et nous laisse l'espoir d'un second tome plus mouvementé.

Si vous aimez les romans jeunesses, qui racontent (comme pratiquement tous) une histoire d'amour et un fait mystérieux vous pourriez être conquis mais ne vous attendez pas à la saga du siècle même si celle-ci est une bonne lecture elle ne permet pas au premier tome d'être envoûté et d'obnubiler vos pensées. J'ai aimé mais laisse en suspens mon jugement aux lectures des deux autres tomes qui suivent.



enfin... !

Le renouveau :



O ui enfin, enfin Buffy va faire l'objet d'un film ! Qu'elle bonne nouvelle pour moi qui suis toujours fan malgré l'arrêt de la série en 2003. Car il faut le dire à l'origine Buffy contre les vampire est un film, mais un film très médiocre. Et Joss Whedon scénariste du film avait décidé d'en faire une série qui bouleversa toute une génération et je suis très heureuse qu'un film digne de ce nom face son entrée. Le film reprendra où la série s'est close, Sunnydale détruit et le monde des ténèbres battu par notre petite "buffy bande" Alex, willow, Giles, Buffy et tous les autres. Mais ne vous attendez pas à voir débarquer Sarah Michelle Gellar car celle-ci est trop âgée maintenant pour tenir le rôle et est passé depuis 2003 à autre chose.

Pour le moment pas plus d'info mais je vais suivre cette affaire de très très prés.





*****

Sinon côté série, la nouvelle est tombé médium s'arrêtera à 7 saisons et ne comptera que 13 épisodes dommage car c'est une série qui méritait plus mais que voulais vous toutes les bonnes choses ont une fin...Au revoir la petite famille Dubois.





Supernatural ne s'arrête plus, autre la sixième saison qui continue sa route aux Etats-Unis,(et qui est géniale cela dit en passant) la série va être adaptée en dessin animé au Japon eh oui mais cette fois dans une version plus adulte. Je ne sais ce à quoi m'attendre mais je ne suis pas franchement fan des dessins animés Japonnais ça reste à voir....La série animée sera découpée en 22 épisodes et suivra l'histoire de la série originale



*****

Cette année le programme des séries est encore une fois bien chargé mais peu de séries valent le coup d'oeil. Dernièrement un nouveau petit venu m'a bien plu HAVEN une série faisant penser à X-files avec les conspirations en moins et des phénomènes avérés. Un petit coup de coeur pour cette première saison qui compte 13 épisodes.





En ce moment et depuis un certain temps d'ailleurs je suis très très séries et regarde autant les nouvelles que les anciennes et j'avoue que pour mon plus grand plaisir, chaque année de plus en plus de série voient le jour et les séries durent plus longtemps, que demander de plus ? !